ورشة لقياس مؤشرات أداء القطاع الصحي في دبي

المصدر: دبي - البيان

نظّمت هيئة الصحة في دبي، أمس، ورشة عمل لقياس مؤشرات الأداء في القطاع الصحي بالإمارة، بحضور أكثر من 100 مشارك يمثلون مختلف المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص في الإمارة. وأكد الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي:

«أهمية الورشة التي تأتي ضمن مبادرة «قياس» الهادفة إلى تحفيز المنشآت الصحية في الإمارة لتقديم أعلى مستويات العناية للمرضى، وتعزيز تجربة المريض من خلال تطوير نظام شامل لجمع وتحليل ومراقبة مؤشرات الأداء الخاصة بالمنشآت الصحية لضمان ممارساتها الصحيحة، وتحفيزها لتطوير أدائها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية».

وأشار الدكتور الملا إلى الاهتمام الذي توليه هيئة الصحة في دبي لتوفير نظام لقياس مؤشرات أداء القطاع الصحي على مستوى الإمارة، حيث يتم الاستناد إلى مخرجاته ونتائجه لتصنيف المنشآت الصحية بدبي.

معايير

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد القادر الرضا، مدير مكتب إدارة المشاريع وإدارة المعلوماتية والصحة الذكية بهيئة الصحة بدبي، المحاور والمؤشرات الأساسية التي تركز عليها مبادرة «قياس»، المتعلقة بمؤشرات سلامة المرضى، ومؤشرات الجودة السريرية، ومؤشرات سعادة المريض، وكفاءة وجودة الأداء والمؤشرات التشغيلية، وقياس جودة الخدمات الصحية المقدمة‬ للمرضى.

وأكد الدكتور الرضا أهمية النتائج والمخرجات الخاصة بمبادرة «قياس»، التي ستسهم في التعرف إلى مستوى الخدمات المقدمة، وتقييم المنشآت الصحية حسب الكفاءة ومخرجات الأداء، وتحقيق التميز في تقديم الخدمات بما يحسن من تجرية المريض ومستوى سعادته ورضاه وثقته، وتطوير نظام فعال لدعم اتخاذ القرار في مجال تنظيم وتقديم الخدمات الصحية، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومنح المريض الحرية في اختيار الخدمة بناءً على مخرجات الأداء.