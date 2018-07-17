إجراءات جديدة لترخيص المقطورات الخفيفة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلن اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة عن إطلاق القيادة العامة ممثلة بإدارة ترخيص الآليات والسائقين لإجراءات جديدة بشأن ترخيص المقطورات الخفيفة وتسجيلها لمدة ثلاثة أعوام .

وذلك اعتباراً من 22 يوليو الجاري، بهدف تحقيق معايير السلامة في المركبة والمقطورة، وتجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

وأشار إلى أن النظام الجديد يهدف إلى رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية ودعماً لمنظومة إسعاد المتعاملين عن الخدمات المتميزة التي ترتقي بالعمل الشرطي مما يرضي كافة المتعاملين وتذليل العقبات وتسهيلها للجمهور والسعي نحو تطويرها اعتماداً على استخدام أحدث الأنظمة وأفضل الممارسات للمضي قدماً بعملية التطوير وفق الخطط المدروسة لتحقيق القفزة النوعية على مستوى الأداء والعمل، وذلك يتماشى مع رؤية وأهداف وزارة الداخلية في نسبة تعزيز الشعور بالأمن والأمان.

تعليمات

وحث قائد عام شرطة رأس الخيمة، السائقين على الحرص والالتزام بالتعليمات لتجنب المخالفات وتفادي العقوبات المقررة على عدم التقيد واتباع التوجيهات الجديدة من حيث التسجيل حرصاً على سلامتهم وحياتهم وحياة وسلامة مستخدمي الطريق.

وأوضح العقيد عادل علي الغيص مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة أن تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بتسجيل وتجديد المقطورات الخفيفة تشمل خمسة أنواع وهي: نقل الأمتعة، نقل القوارب، نقل غرف النوم الخفيفة، نقل الدراجات، نقل الخيول، بحيث يكون التأمين بشكل اختياري حسب رغبة المالك.

وأكد الغيص، بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تسهيل الإجراءات للمتعاملين وإسعادهم والتي جاءت بعد تنفيذ المقارنات المعيارية في نظام تسجيل المقطورات.

مشيراً إلى أن الخدمة متوفرة بمحطة الفحص الشامل في منطقة الساعدي وذلك بالتعاون مع هيئة الموارد العامة بحكومة رأس الخيمة، لافتاً إلى أن شرطة رأس الخيمة تسعى جاهدة لاتخاذ كافة السبل والتدابير وتطوير إمكانيات الشرطة الأمنية التي من شأنها أن تعزز نسبة الشعور بالأمن في إمارة رأس الخيمة وفق منظومة أمنية متكاملة على مستوى الدولة لدعم جودة العمل والتميز الشرطي في دولة الإمارات.