نادي المبدعين في محاكم دبي.. بيئة حاضنة للأفكار الابتكارية

المصدر: دبي - البيان

أكّد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعوى في محاكم دبي ورئيس فريق نادي المبدعين، أن «نادي المبدعين» يمثل تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم المبدعين والأفكار الإبداعية، لتعزيز ثقافة الابتكار، الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منهجاً راسخاً ودعامة أساسية في تطوير وتنفيذ سياساتها وإجراءاتها ذات الصلة بعملها الاستراتيجي والتنفيذي

وهو ما يتجلى، أيضاً، في ترسيخها ثقافة الابتكار وصناعة الأفكار كونهما ركنين أساسين في عملها المؤسسي على مستوى الموظفين لديها والمتعاملين معها، الأمر الذي سيحقق على المدى المنظور الريادة في عمل المحاكم.

بيئة محفزة

وأوضح العبيدلي أن مقر «نادي المبدعين»، الذي دشّنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يعد ممارسة إدارية مستمرة تقاد من قبل قيادة المؤسسة وتترابط باستراتيجية الدائرة في مجال تعزيز بيئة عمل محفزة تسهم في الإبداع.

وتؤصل لآلية عمل نظامية وشمولية تتيح الفرصة لموظفي الدائرة من أجل الإسهام بآرائها وأفكارها في تطوير العمل المؤسسي، إضافة إلى رفع كفاءة وفاعلية الأداء وتطوير الخدمات بما يتوافق مع احتياجات المعنيين، ويراعي صوت المتعامل ومتطلباته.

وأضاف رئيس نادي المبدعين أن النادي يهدف إلى إيجاد أفكار مبتكرة وواقعية للتحديات التي تواجه الدائرة وتتيح للمشاركين التفكير من منظور الحلول بدلاً من منظور المشكلات، وذلك لإحداث تحول جذري في طريقة العمل الحكومي لوضوح الصورة للمجتمع حول الإجراءات التي تقوم بها الدائرة بالشكل الذي لا يدع مجالاً للتخمين أو الشك لدى العميل.

بحيث يحصل على المعلومة مباشرة من خلالهم، وفي المقابل يستمع لمشكلات المجتمع واقتراحاتهم في مختلف مجالات عمل الدائرة، لكون الدائرة تتعامل مع شريحة كبيرة من المجتمع، وتحتاج إلى تحقيق تواصل فعّال تصل من خلاله لكل فئات المجتمع.

مبادرات

وقدّم العبيدلي عرضاً لباقة المبادرات التي عمل عليها فريق «نادي المبدعين» منذ انطلاقه، منها تخصيص غرف تحتوي على أهم المقومات اللازمة للإبداع والابتكار، وعرض تجارب المبدعين في محاكم دبي، فالدائرة تهتم باكتشاف المبدعين ورعايتهم، ونقل قدراتهم إلى المجتمع بشتى الطرق والوسائل الممكنة، إلى جانب تنظيم جلسات عصف ذهني على مستوى الدائرة والدوائر الحكومية الأخرى.

وإقامة ملتقى للمبدعين، للاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الإبداع، كما تشمل المبادرات إقامة معرض لعرض أهم المشاريع والإنجازات الابتكارية لمحاكم دبي، وتكريم المبتكرين على مستوى الدائرة.

إضافة إلى إنشاء مختبر متخصص لاحتضان الأفكار وتطبيقها، إلى جانب طرح وتبني مختبرات الابتكار في عام 2018، منها مختبر الابتكار الأول «مختبر الابتكار لمناقشة تأخر تقارير الخبرة»،.

ويأتي ذلك من حرص محاكم دبي على الخروج بأفكار إبداعية تسهم في تذليل جميع الصعوبات التي تواجه جميع المختصين والمعنيين بأعمال الخبرة من قضاة ومتقاضين وخبراء ومحامين وإداريين، ومختبر الابتكار الثاني «إعلانات الدعاوى»، ومختبر الابتكار الثالث «الابتكار في الإيجابية والسعادة»، تعزيزاً لمفاهيم الإبداع التي تبنتها رؤية الحكومة الرشيدة، والعمل على استفادة الدائرة منها، وتطبيقها لتحقيق استراتيجية الدائرة، من تقديم الأفكار الإبداعية ليكون لها صدى كبير.