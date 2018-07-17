تحويل جميع مراكز بلدية دبي إلى ذكية قريباً

المصدر: دبي - البيان

كشفت تقارير لمراكز خدمة المتعاملين في بلدية دبي عن انخفاض في نسبة المتعاملين من زوار مراكز البلدية، وبينت التقارير انخفاض أكثر من 20% من إجمالي المراجعين خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2017.

في وقت أكد خاطر النعيمي، مدير إدارة مراكز البلدية، عن مشروع سوف ينجز قريباً بتحويل جميع مراكز البلدية إلى مراكز ذكية، بالاتفاق والتنسيق مع الشركاء في المراكز، وتحويل المساحات المخصصة فيها إلى صالات ذكية موحدة في الطابع والتطور والإيحاء، بما يتوافق مع رؤية حكومة دبي.

واستقبلت مراكز البلدية 627 ألف متعامل، خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما كان العدد في المدة نفسها من العام الماضي ما يقارب 800 ألف، وتقدم مراكز البلدية، وهي مراكز مشتركة، خدمات عدد من الجهات المحلية والحكومية، وهي هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة المالية لحكومة دبي، واقتصادية دبي، ومحاكم دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وإدارة الجنسية وجوازات سفر المواطنين، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة تنمية المجتمع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات، كما تضم عدداً من الشركات الخاصة».