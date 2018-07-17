إطلاق «سفراء المستقبل» لإعداد قيادات الصف الثاني في «إسعاف دبي»

المصدر: دبي - البيان

أطلق معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، التابع لدائرة الموارد لبشرية لحكومة دبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف برنامج سفراء المستقبل.

وذلك لإعداد قيادات الصف الثاني في المؤسسة بحضور عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد لبشرية لحكومة دبي، وخليفه بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين المهارات المساندة لهم، لصقل المهارات الشخصية والقيادية.

وبناء الشخصية الإيجابية بشكل معزز للسلوك الإيجابي، وتبني توجهات سلوكية تعتمد على دعم وتمكين الموظفين، وإرشادهم وتوجيههم لممارسة أدوارهم بطرق غير تقليدية تحمل في جوانبها ممارسات ابتكارية تعزز فرص تطوير الآخرين وتحقيق أهداف مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

مهارات

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: إن برنامج سفراء المستقبل لإعداد قيادات الصف الثاني في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، يعد من البرامج المتميزة، والمهمة التي تعزز مهارات ومعارف الكوادر الوظيفية لدى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في المجالات ذات الصلة الوظيفية، من خلال تزويدهم بمجموعة من المعارف والمهارات.

وأضاف أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تحقيق التوجه الاستراتيجي بتأهيل الكوادر الوطنية، إذ تم إعداد برنامج سفراء المستقبل، استناداً على مخرجات استبيان التقييم بالمشاهدة والذي يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والقدرات والمهارات ولتنفيذ جميع المهمات المستقبلية.

حرص

من جانبه أكد خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حرص المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات لتسهيل مهماتها الإنسانية الأساسية ووظائفها المجتمعية، ومن هذا المنطلق جاء تعاون المؤسسة مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتدريب موظفي المؤسسة في معهد دبي لتنمية الموارد البشرية لصقل مهاراتهم وإعدادهم لأدوار قيادية.

وقال إن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تسعى من خلال إلحاق مجموعة من موظفيها في «برنامج سفراء المستقبل لإعداد الصف الثاني» لتحقيق العديد من الأهداف أبرزها فهم وتقبل الذات القيادية والتفاعل مع معطياتها، وتعزيز الوعي بقدرات المشاركين الذاتية وأهمية استغلالها، وكذلك تعزيز قدرة المشاركين على التعامل مع الموظفين وتمكينهم وتحفيزهم.

وتعزيز قدرة المشاركين على إرشاد وتوجيه الموظفين وحل مشكلاتهم وتعزيز الرؤية لديهم، إلى جانب تطوير شخصية متزنة للمشاركين، قادرة على التعامل مع متطلبات العمل وممارسة دور قيادي مؤثر، وتعزيز قدرة المشاركين على توظيف مهارات ابتكارية تعزز النجاح وترفع قيمة العمل.

ويركز برنامج سفراء المستقبل، على أسس القيادة الإدارية الحديثة، والتمكين والتطوير الوظيفي، والتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، وإدارة التغيير، والابتكار القيادي، والسعادة والإيجابية في العمل، ويستهدف جميع القادة المستقبليين من الخط الثاني الراغبين في تطوير قدراتهم التخصصية والسلوكية في مجال القيادة الإدارية.

ويتَّبع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، أساليب تدريبية مبتكرة، إذ تتضمن أنماط التعلم بشكل أفضل باستخدام المفاهيم والتعريفات المختصرة، من خلال ملاحظة الآخرين، وباستخدام النشاطات والتدريبات، ومن خلال وسائل التعلم البصرية، هذا إلى جانب الأساليب المستخدمة لدراسة الحالات والنقاشات حول النظريات والأبحاث، واستخدام الأمثلة في لعب الأدوار والأنشطة التجريبية الأخرى.

ومقاطع الفيديو والصور والشرائح، ويعتمد معهد دبي لتنمية الموارد البشرية منهجية خاصة في تقييم الفعاليات والبرامج التدريبية، عمادها الكمي وهو قياس مدى استفادة المتدرب من المعارف والقدرات والمهارات التي قدمت خلال التدريب من خلال التقييم القبلي والبعدي، أما القياس النوعي فهو قياس أثر التدريب على صقل الأداء الوظيفي والسلوكي للمتدرب.