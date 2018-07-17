«الداخلية» تطلق إصداراً ذكياً جديداً لخدماتها عبر «IOS»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت وزارة الداخلية الإصدار الجديد لتطبيق الوزارة MOI UAE، في سوق «أبل ستور» للهواتف الذكية، التي تعمل على نظام «IOS».

وهو عبارة عن منصّة متكاملة تمكّن جميع فئات مستخدميه من الحصول على العديد من الخدمات الضرورية في حياتهم اليومية وتسيير أعمال مؤسساتهم بكل سهولة ويسر وتكامل، تطبيقاً لشعار التطبيق «خدماتنا بين يديك»، إسهاماً ‏من وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، من أﻓﻀﻞ دول العالم.

تطويروقال العميد حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات رئيس مجلس الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، إنه تم العمل على تحسين وتطوير الخدمات القائمة في جميع القطاعات التابعة للوزارة، عبر توفير إمكانات متطورة وذكية تدعم منظومة عمل الوزارة التي تأخذ على عاتقها توفير السلامة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة بما يضمن لهم ممارسة حياتهم بسهولة ويُسر من خلال الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.

خدمات

وأوضح أن عدد المستخدمين للخدمات الإلكترونية والذكية لوزارة الداخلية على مختلف قنواتها بلغ ما يقارب من 873396 مستخدماً مسجّلاً، في حين بلغ عدد الخدمات المقدمة في عام 2017 ما يقارب 702.000 خدمة، بينما بلغ حتى منتصف 2018 ما يقارب 776.210 خدمات.

ولضمان رضا المستخدم فإننا نقدم التطبيق اﻟﺬﻛﻲ الجديد ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻠﻴﺎً، ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻧﻤﺎط (أﻓﺮاد، أﻋﻤﺎل وﻋﺎﺋﻠﻲ)، إضافة إلى ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺴﻨﺔ تضمن ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪم اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ، مؤكداً الالتزام باستكشاف التقنيات الثورية والحديثة الناشئة والتي يمكنها تعزيز تقديم المعلومات بطريقة سهلة وفعّالة وسريعة.

من جانبه أكد العقيد فيصل محمد الشمري عضو وأمين سر مجلس الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية، أن التطبيق الجديد سيُمكن جميع المستخدمين من البقاء على اتصال تام من خلال ساعة Apple الذكية عبر النسخة المخصصة من تطبيق وزارة الداخلية.

تطبيق

وأشار العقيد الشمري إلى أن تطبيق وزارة الداخلية تم تحميله من مختلف المتاجر الإلكترونية في عام 2017، حيث بلغ عدد تحميل التطبيق 403.285 مرة وبارتفاع بلغ نسبته 25% عن عام 2016، حيث بلغ عددها 298,285 مرة، في حين بلغ عدد تحميل التطبيق منذ الأول من يناير الماضي حتى منتصف العام الجاري 223.268، بينما بلغ إجمالي عدد تحميل التطبيق 1.621.252 مرة منذ عام 2013 حتى منتصف عام 2018.