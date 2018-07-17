حملة توعية بآليات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، فعاليات حملة «لنجعل هذا الصيف أخضر»، التي نفذتها هيئة كهرباء ومياه دبي في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف التوعية بآليات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه خلال فترة الذروة في أشهر الصيف.

واستمع العميد شهيل من السيد مراد الصهباني، تنفيذي التوعية والترشيد في «ديوا»، إلى شرح حول حملة «لنجعل هذا الصيف أخضر»، التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف رفع الوعي لدى شـرائح المجتمع بأهمية ترشيد الاستهلاك، وذلك من خلال تنفيذ زيارات ميدانية للدوائر والمراكز والجمعيات التعاونية.

وأكد الصهباني أن الحملة تهدف إلى توعية الجمهور بترشيد الاستهلاك وقت الذروة في فترة الصيف، وهي من الساعة 12 ظهراً إلى 6 مساءً، وحثهم على تقليل استخدام الطاقة من خلال تأجيل استخدام بعض الأدوات إلى ما بعد الذروة، كالغسالات أو مكانس الكهرباء أو آلات كي الملابس، وغيرها من الأدوات الكهربائية.

كما أكد أن الحملة تهدف، أيضاً، إلى التشجيع على تبني استخدام الأجهزة الصديقة للبيئة الأقل استهلاكاً للطاقة، والاعتماد على الحلول المستدامة والخضراء من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الطاقة.