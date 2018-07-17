مناقشة استعدادات الدوائر الحكومية في دبي لمواجهة الكوارث المحتملة

المصدر: دبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمرسوم الذي أصدره سموه بشأن إنشاء فريق إدارة الأزمات والكوارث في دبي.

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الثاني لفريق الأزمات والكوارث في إمارة دبي، وذلك في فندق ميدان، حيث استعرض المجتمعون قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، والجوانب المتعلقة باستعدادات الدوائر في مواجهة أي كارثة محتملة.

حضر الاجتماع اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بالوكالة، واللواء محمد سعيد بخيت، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والعميد ركن عبد العزيز أحمد الهاجري، قائد قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية، والعميد راشد خليفة الفلاسي، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

والعميد المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، وخليفة حسن الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وباقي أعضاء الفريق من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة لإدارة الطوارئ والأزمات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة الطيران المدني، وهيئة الصحة، ومؤسسة الاتصالات المتخصصة، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقدم المقدم خبير أحمد بورقيبة، مدير إدارة الأزمات والكوارث نبذة للحضور عن مشروع الأمن البحري الذي يتضمن العديد من المبادرات الهادفة إلى إدارة الأزمات والكوارث البحرية.

دور

استعرضت علياء الذيب مدير الاتصال الاستراتيجي ممثل المكتب الإعلامي لحكومة دبي، دور المكتب الإعلامي في حالات الأزمات والكوارث وآليات التنسيق مع مختلف المسؤولين الإعلاميين في الدوائر الحكومية لحكومة دبي. وفي ختام الاجتماع تم استعراض عدد من المواضيع المقدمة من بلدية دبي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.