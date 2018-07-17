دوريات «راقب» البيئية في رأس الخيمة تسجل 3850 مخالفة خلال 6 أشهر

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن تسجيل 3850 مخالفة بيئية رصدها مفتشو دوريات «راقب» البيئية خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من ارتفاع عدد الفعاليات وبرامج التوعية التي تنفذها الدائرة لتوعية مرتادي وزائري المناطق الطبيعية والشواطئ والحدائق وقمة جبل جيس.

وأكد أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بالدائرة، أنه لا تهاون مع الأشخاص المخالفين للقوانين البيئية وتشويه المظهر العام والجمالي لإمارة رأس الخيمة، حيث وضعت الدائرة خطة شاملة لتوسيع الرقابة التفتيشية على المناطق الطبيعية في رأس الخيمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومنع المخالفات بجميع أشكالها.

ولذلك أطلقت الدائرة أخيراً دوريات «راقب» البيئية على شاطئ منطقة المعيريض، وشعم، وجارٍ تجهيز مواقع جديدة في جزيرة المرجان السياحية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن لائحة الغرامات تتضمن توقيع المخالفة وفق نوعها، مع إعطاء مفتشي دوريات «راقب» أمر الضبطية القضائية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وذلك لتمكينهم من تسجيل المخالفات وسحب بطاقة الهوية أو رخصة القيادة لمراجعة الدائرة في حال عدم سداده قيمة المخالفة حضورياً مع أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة البيئية.

تشديد الرقابة

وأكد الشحي، أن المشاريع العمرانية والتجميلية الكبيرة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة ساهمت في ارتفاع أعداد الزوار، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة للحفاظ على مناطق الإمارة كمقصد للعائلات والسياح على مدار العام.

ولذلك أطلقت الدائرة خدمة «المفتش الذكي» لاختصار وقت تسجيل المخالفة لأكثر من 90% ووصول رسالة بإشعار المخالفة على هاتف مرتكب المخالفة في موقع المخالفات، مقارنة بالطريقة التقليدية التي كانت تستغرق وقتاً أطول وتلزم المفتش بعملية التسجيل الورقي وإعادة إدخال البيانات على الكمبيوتر في النظام الداخلي للدائرة ثم إرسال رسالة هاتفية بإشعار المخالفة.