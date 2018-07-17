انطلاق الدورة 3 لمهرجان الذيد للرطب بعد غد

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن «تنظيم مهرجان الذيد للرطب 2018» في دورته الثالثة تحت شعار «عبق الماضي..

والحاضر الزاهر» خلال الفترة من 19-21 يوليو الجاري في أروقة نادي الذيد الثقافي الرياضي، بمشاركة مئات مزارعي النخيل على مستوى الدولة. ويعرض المشاركون في المهرجان مختلف أصناف الرطب من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات ومن موسم عام 2018.

ويشهد الحدث في نسخته الجديدة باقة من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية والتراثية ومسابقات متنوعة تتيح 100 فرصة للفوز بجوائز نقدية تتراوح قيمتها بين 15 و8 آلاف درهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الثقافي في الذيد امس تحدث فيه محمد مصبح الطنيجي مدير فرع غرفة الشارقة في الذيد منسق عام المهرجان، وسالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، وراشد مهير الكتبي رئيس لجنة مزاينة الرطب بالذيد.

وذلك بحضور راشد عبدالله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات بالمنطقة الوسطى، وأعضاء اللجنة التنظيمية، وراشد عبدالله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات بالمنطقة الوسطى، وممثلي وسائل الإعلام.