أطباء مستشفى الفجيرة ينقذون مواطناً تعرض لحادث خطير

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

نجح فريق طبي في مستشفى الفجيرة، مكون من استشاريي جراحة المخ والأعصاب وأخصائيي العناية المركزة وأخصائيي طب العيون في مستشفى الفجيرة،.

في إنقاذ حياة شاب مواطن يبلغ من العمر 26 سنة، كانت حالته الصحية حرجة، لتعرضه لحادث دراجة نارية خطير في الـ 11 من الشهر الماضي، حيث تم نقله لمستشفى الفجيرة بحالة غيبوبة، وأوضح أحمد الخديم مدير مستشفى الفجيرة أن عملية إنقاذ المريض استمرت لساعات، خضع خلالها لعدة فحوص وتحاليل طبية عاجلة، كما تم إجراء أشعة مقطعية بينت إصابته بكسور في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكسور في عظام الوجه ونزيف في العيون بالإضافة إلى خلع في الركبة اليسرى.

وقال الخديم: «إن التعامل مع هذه الحالة لم يكن سهلاً، إلا أنه بفضل مهارة الفريق الطبي، الذي سارع بإجراء عملية لوقف نزيف المخ للحفاظ على وظائف المخ وحماية الرئة والكليتين والتأكد من عدم وجود أي مضاعفات أخرى، ساهمت في عدم تدهور الحالة، ليتم خلالها المتابعة المستمرة للحالة ونقلها للعناية المركزة والتي مكث فيها لـ 20 يوماً تحت إشراف الفريق الطبي المعالج في وحدة العناية القصوى، وعليه بدأت حالة المريض تتحسن تدريجياً، حتى استقرت حالته الصحية وتم إخضاعه لإعادة تأهيل من خلال العلاج الطبيعي المكثف، وغادر المشفى بحالة صحية ممتازة».