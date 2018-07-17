دعوة إلى اتخاذ التدابير الوقائية في موسم السفر

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن حملة «سفر آمن» المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ التدابير الوقائية في موسم السفر.

وتواصل الحملة التوعية العامة بتدابير الحماية للأفراد أثناء سفرهم خارج الدولة، وتتضمن النصائح والإرشادات الضرورية لتأمين مساكنهم في موسم الإجازة الصيفية قبل رحلة السفر، بما يضمن سلامتهم وحماية أموالهم وممتلكاتهم من السرقات أو إساءة الاستخدام.

وأكد راشد علي الظاهري مدير إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أهمية اطلاع الراغبين في السفر من المواطنين على الإرشادات الضرورية وتعريفهم بجدول تحذيرات السفر وتحديثاته على صفحة شؤون المواطنين في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.mofa.gov.ae و تشمل المعلومات والخدمات المخصصة الضرورية أثناء تواجدهم في الخارج.

ودعا مواطني الدولة الراغبين في السفر إلى التسجيل في خدمة «تواجدي» وتسجيل أسرهم من كبار السن والأطفال من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو تطبيقها الذكي «UAEMOFA» وتمكن الخدمة الوزارة وبعثاتها في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات أثناء سفرهم وتواجدهم في الخارج وتقديم المساعدة لهم.

وشدد الظاهري على أهمية الاحتفاظ بجوازات السفر وخلاصة القيد في مقر السكن وعدم حملها معهم في الأسواق وأخذ صورة منها وحفظها في مكان آمن يمكن الوصول إليه بسهولة عند الحاجة مثل البريد الإلكتروني والتأكد من صلاحية جوازات السفر والمدة التي تكفي لفترة المغادرة والعودة على أن لا تقل عن ستة أشهر.

إجراءات

وحث على ضرورة احترام قوانين (البلد المضيف)، والتعاون مع الجهات الرسمية لدى وصولهم إلى مطار (البلد المقصود)، والتقيد بكل إجراءات السلامة في المطارات، والخضوع لتقنية الماسح الضوئي لتفتيش الركاب المطبق في بعض الدول.

ودعا إلى تجنب السفر لمناطق الاضطرابات الأمنية، ومتابعة جدول تحذيرات السفر قبل تحديد وجهتهم، واختيار السكن المناسب بحيث تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة، وتجنب السكن في الأماكن التي تفتقر لهذه الشروط.

وأكد العقيد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني، بقطاع شؤون القيادة، أهمية رفع الحس الأمني والوقائي لدى أفراد المجتمع، وتعزيز الشراكة المجتمعية في حماية الممتلكات عبر إرشادات ونصائح للجمهور في حملات توعية متواصلة.

وأوضح المهيري، أن مشاركة شرطة أبوظبي تتضمن نشر إرشادات التوعية والنصائح للجمهور بالتنسيق مع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، إلى جانب منصاتها للتواصل الاجتماعي باللغات العربية والانجليزية والهندية.

خدمة

دعت شرطة أبوظبي إلى تمرير المعلومات الأمنية عبر خدمة أمان الهاتفية 8002626 أو إرسال الرسائل النصية إلى الرقم 2828، ورقم الطوارئ 999 والاتصال مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي أو بعثة الدولة على الرقم0097180044444