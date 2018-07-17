فتح باب المشاركة بمسابقة «النخلة في عيون العالم» للتصوير الفوتوغرافي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي فتح باب المشاركة في الدورة العاشرة 2019 من المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي «النخلة في عيون العالم» بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي وذلك تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.

ودعت الأمانة العامة محبي التصوير الضوئي هواة ومحترفين من أنحاء العالم كافة للمشاركة في المسابقة التي تقام تقديرا منها للنخلة وتعزيزا لدور عدسة المصور في إغناء ذاكرة الوطن وإحياء تراثه البيئي. وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي - في تصريح له بمناسبة إطلاق الدورة العاشرة - النجاح الكبير الذي حققته المسابقة في دورتها الماضية من خلال الزيادة الواضحة في أعداد المشاركين من مختلف دول العالم ونوعية الصور المشاركة.

جوائز

وعن جوائز المسابقة أشار أمين عام الجائزة إلى أن الفائز بالمركز الأول سينال 20 ألف درهم إماراتي والفائز بالمركز الثاني سينال 15 ألف درهم.. بينما سينال الفائز بالمركز الثالث 10 آلاف درهم إضافة إلى شهادات تقدير ودرع تذكارية.

وستقوم لجنة فنية مختصة بإشراف رابطة أبوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي بفرز وتحكيم الصور المشاركة ومن ثم تعلن الأمانة العامة للجائزة أسماء الفائزين خلال شهر فبراير 2019.