«سلامتكم تهمنا» تدعم جهود نادي دبي لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

تنفذ بلدية دبي ممثلة بإدارة الصحة والسلامة مبادرة مجتمعية بعنوان «سلامتكم تهمنا» تتمثل في دعم جهود نادي دبي لأصحاب الهمم لتنظيم برامجها وأنشطتها المتنوعة التي تهدف إلى تسخير طاقات منتسبي النادي، حيث قام المختصون في بلدية دبي بزيارة المبنى والمرافق الخاصة بنادي دبي لأصحاب الهمم للعمل معاً لتوفير أعلى معايير السلامة لجميع المشاركين وتشجيعهم على ممارسة مختلف النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والتدريبية التي سيتم تنفيذها.

وأكد المهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة بالبلدية الاهتمام الكبير الذي توليه البلدية لفئة أصحاب الهمم والتزامها مجتمعياً باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المجتمع ومن المهم توفير البيئة الصحية والسليمة لتنمية مهاراتهم وصقلها، مشيراً إلى التعاون المستمر والقائم بين البلدية ونادي دبي لأصحاب الهمم، حيث ارتأت الإدارة ضرورة زيارة فريق الصحة والسلامة للنادي للاطلاع على جودة المبنى والمرافق ومدى توفر المعايير المطلوبة فيما يخص التهوية وجودة المياه بالإضافة إلى التحقق من توفر معايير السلامة.

ريادة

قال ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم: «تعتبر بلدية دبي من الجهات الحكومية الرائدة في دعم فعاليات أصحاب الهمم على مدار العام عموماً وليس النشاط الصيفي فقط، وذلك من خلال دعمها للعديد من الأنشطة والبطولات التي تنظمها ومشاركتها سنوياً في منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة في دورة ند الشبا الرياضية».