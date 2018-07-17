أبناء منتسبي شرطة أبوظبي يشاركون في «نخبة المستقبل»

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت في مدرسة النخبة بمدينة محمد بن زايد فعاليات برنامج أصدقاء الشرطة الصيفي «نخبة المستقبل»، الذي تنظمه شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة بريمير للخدمات الرياضية، وذلك بمشاركة أكثر من 600 من أبناء منتسبي شرطة أبوظبي، منهم 6 أطفال من أصحاب الهمم، وتتراوح أعمارهم ما بين 5 و 14 سنة.

وأكد العميد سيف الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، حرص شرطة أبوظبي على شغل فراغ الأبناء خلال العطلة الصيفية، وإكسابهم المهارات والمعارف والخبرات التي تنمي قدراتهم الفكرية والجسدية، ما يساعد في تكوين شخصياتهم، ويعزز من روح المسؤولية لديهم، ليسهموا بدورهم في نشر الوعي الأمني بمجتمعنا.

ولفت إلى مشاركة مختلف الجهات الشرطية في الفعاليات، وهي: مديرية المرور والدوريات، ومديرية الطوارئ والسلامة العامة، وإدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، وإدارة التفتيش الأمني K9 بقطاع شؤون الأمن، التي تشارك بعروض مختلفة للكلاب البوليسية، وإدارة مكافحة الشغب بقطاع المهام الخاصة، وفريق الخيالة، والفرقة الموسيقية.

ولفت المقدم محمد علي الدرمكي، رئيس قسم العلاقات العامة بإدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، إلى اهتمام القيادة الشرطية ودعمها جميع الأنشطة والبرامج الهادفة التي تسهم في ترسيخ القيم النبيلة لدى النشء، لافتاً إلى أن المشاركين سيتعلمون مهارات مختلفة، من بينها تعلم لغات جديدة مثل الفرنسية، وممارسة أنشطة فنية جديدة، مثل التصوير الفوتوغرافي، وفن الطبخ، وتعلم الإتيكيت.

وقدمت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي عدداً من المعزوفات الوطنية والتراثية الرائدة.