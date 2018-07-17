«إسلامية دبي» تنتهي من تطبيق معايير ترقية نظام الإدارة المتكامل

المصدر: دبي - البيان

أنهت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تطبيق كافة المعايير المحدّثة المتعلقة بترقية نظام الإدارة المتكامل، والمتضمنة ترقية نظام الصحة والسلامة المهنية في الدائرة «الآيزو 45001».

وكانت الدائرة استقبلت فريق التدقيق الخارجي من شركة لويدز ريجستر المانحة للشهادة الدولية المذكورة، وأطلعتهم على كافة المستندات والوثائق المطلوبة لتطبيق النظام، ونتج عن ذلك اعتماد ترقية الشهادة المذكورة من الأوساس 18001 إلى آيزو 45001 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

وتم تنفيذ الاجتماع الختامي لفريق التدقيق مع مجلس السياسات والاستراتيجية والذي ترأسه أحمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة نيابة عن المدير العام، وبحضور بطي الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد بالإنابة، وعبد الله الدلال مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي والآنسة سارة علي العبدولي رئيس قسم الجودة والعمليات وفريق العمل المعني بالدائرة.