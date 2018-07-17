المشاركون في «طيار المستقبل» يتعرفون على إجراءات السلامة

المصدر: أبوظبي - البيان

تعرف الطلبة المشاركون في مبادرة طيار المستقبل على إجراءات السلامة، وأسطول الطائرات المروحية لطيران شرطة أبوظبي، ونبذة عن علوم الطيران، والتصوير الحراري.

وأوضح العميد طيار إبراهيم البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية في المحاضرة الأولى، مهام الإدارة وإجراءات السلامة، فيما ركزت المحاضرة الثانية للرائد مهندس عمار الجحوشي، على دور قسم الصيانة وكيفية التعامل مع أسطول الطائرات.

واستعرضت المحاضرة الثالثة التي قدمها كل من: المقدم مهندس وليد الرئيسي، والمساعد أول خالد الصياد، طريقة استخدام جهاز التصوير الحراري ودوره في العمليات الشرطية، وقدم المحاضرة الرابعة المدرب صالح السميطي، وتناولت شرحا عاما عن أساسيات الطيران.