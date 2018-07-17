«فيدو» تستثمر 5 مليارات درهم في عقارات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت «فيدو بروبرتيز»، إحدى الشركات الصينية الرائدة في القطاع العقاري الإماراتي، النقاب عن خطط توسع ضخمة لها في دولة الإمارات والمنطقة من خلال توظيف استثمارات تزيد قيمتها عن 5 مليارات درهم في الإمارات وحدها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

كما تعتزم الشركة، التي قامت خلال أبريل الماضي من هذا العام بافتتاح مكتبها الإقليمي في دبي، توسيع نطاق حضورها في المنطقة في ضوء الاتجاهات التفاؤلية السائدة في القطاع العقاري.

تشمل أهداف «فيدو بروبرتيز» كذلك، زيادة عدد الفروع التي تديرها في منطقة الخليج العربي وشبه القارة الآسيوية إلى 450 فرعاً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وتهدف الشركة من خلال هذا التوسع الهائل إلى توفير نحو 3 آلاف فرصة عمل جديدة داخل المنطقة وخارجها، حيث تسهم خطط التوسع الضخمة في تعزيز التزام «فيدو بروبرتيز» تجاه المنطقة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي ينطوي عليها نمو القطاع العقاري داخل دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي وخارجها.

وقد تم الكشف عن هذه الخطط الجديدة في أعقاب إعلان الشركة عن استثمار نحو ملياري درهم في القطاع العقاري لدبي قبل نهاية 2018. وفي هذا الإطار، تعتزم الشركة عرض عدد من المشاريع العقارية المتنوعة في دبي على قائمتها الخاصة بكبار المستثمرين.

وقال أميت داهيما، مدير التسويق والمتحدث الإعلامي لشركة «فيدو بروبرتيز»: «تبدي شركة فيدو بروبرتيز تفاؤلاً كبيراً حيال إمكانيات نمو القطاع العقاري في الإمارات، ونحن نعتقد أن النمو الذي سيشهده القطاع خلال الأعوام المقبلة سيكون استثنائياً، لا سيما أن القطاع العقاري يشكل إحدى الأولويات الاستراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.

وتعتزم الشركة توظيف استثمارات بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فضلاً عن زيادة عدد فروعها في منطقة الخليج العربي وشبه القارة الآسيوية إلى 450 فرعاً، ما يبرهن على حجم النمو الهائل الذي ينتظر القطاع العقاري. وبدورها، تدأب الحكومة الإماراتية على تعزيز أجواء التفاؤل عبر قيامها بإصدار عدد من القوانين وزيادة الحوافز لدفع عجلة الاستثمار، التي ستسهم دون أدنى شك في تعزيز تدفق الاستثمارات إلى البلاد».

وكانت «فيدو بروبرتيز» قد أعلنت مؤخراً عن إبرام عدد من الصفقات العقارية بقيمة 380 مليون درهم مع شركة «إعمار العقارية»، تشمل مساحات عقارية وتجارية تمتد على مساحة 210 آلاف قدم مربعة في مشروع «ذا جراند»، البرج السكني المذهل في «ميناء خور دبي»، الذي تم إنشاؤه ضمن الواجهة البحرية المدهشة للإمارة.