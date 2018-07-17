احتفاء بكتاب جين بينغ بالعربية

المصدر: دبي - البيان

نشرت وكالة أنباء شينخوا على حسابها الرسمي في «تويتر» تغريدة جاء فيها: «إصدار الرئيس الصيني شي جين بيننغ حول الحكم والإدارة نافذة مهمة لشعب الإمارات ليتعرفوا بشكل أكبر إلى الزعيم الصيني الذي سيزور ذلك البلد الشرق أوسطي في وقت لاحق من هذا الأسبوع».

وفي سياق متصل، وقبلها بأيام نشرت صحيفة الشعب اليومية في الصين تغريدة على حسابها الرسمي في الموقع تشير إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بزيارات رسمية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والسنغال ورواندا وجنوب أفريقيا في الفترة من 19 وحتى 24 من يوليو الجاري، كما سيحضر الزعيم الصيني النسخة الـ 10 لقمة بريكس في الفترة ما بين 25 و 27 من الشهر ذاته في جوهانسبرغ، فضلاً عن زيارته موريشيوس بعد القمة.