49 مزوداً لخدمات الرعاية الصحية الأولية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكدت دائرة الصحة في أبوظبي توفير 49 مزوداً لخدمات الرعاية الصحية الأولية في الإمارة يستوفي المعايير الجديدة لترخيص مزودي خدمات الرعاية الصحية الأولية مع 11 مركزاً حاصلاً على الموافقة المبدئية،.

والتي من شأنها تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لكافة أفراد المجتمع من خلال الوقاية من الأمراض والمحافظة على الصحة، وإرشاد وتثقيف المرضى، وتشخيص وعلاج الأمراض الحادة والمزمنة.

وأشارت الدائرة إلى أن مراكز الرعاية الصحية الأولية ستسهم بشكل فعال في توفير قنوات تواصل مستدامة بين المريض وطبيب الأسرة الخاص به، فضلاً عن دورها في ضمان تقديم خدمات رعاية صحية تمتاز بأعلى مستويات الجودة. وكانت الدائرة أوقفت إصدار تراخيص العيادات العامة في أبوظبي منذ بداية العام الجاري، مستثنية من ذلك العيادات الكائنة في المشاريع الإنشائية والفنادق والمدارس والنوادي الرياضية والاجتماعية والشركات.

وأشارت الدائرة إلى وقال محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة: «إن مراكز الرعاية الصحية الأولية تترجم طموحاتنا في توفير رعاية صحية بمستويات عالمية لسكان الإمارة وضمان جودتها واستدامتها تحقيقاً لرؤيتنا«أبوظبي مجتمع معافى»