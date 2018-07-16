أجواء حارة غداً والرطوبة تتزايد ليلاً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام ومغبرا أحياناً وقد تظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر.. فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، خاصة الداخلية والغربية.. بينما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة شمالاً.

وأفاد - في نشرته اليومية - إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً خاصة على البحر.

وقال إن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج يصبح متوسطاً ليلا.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:09 والثاني عند الساعة 04:15 والجزر الأول عند الساعة 10:16 والجزر الثاني عند الساعة 22:07.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والثاني عند الساعة 01:11، والجزر الأول عند الساعة 19:23 والجزر الثاني عند الساعة 07:18.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 30 80 25

دبي 40 31 90 30

الشارقة 41 31 95 25

عجمان 41 30 95 25

أم القيوين 42 29 95 30

رأس الخيمة 44 30 90 25

الفجيرة 37 31 75 50

العين 44 30 75 10

ليوا 44 29 55 10

الرويس 43 31 70 25

السلع 44 31 75 30

دلما 41 33 70 20

طنب الكبرى 37 32 80 45

طنب الصغرى 37 31 80 45

أبوموسى 37 32 80 40