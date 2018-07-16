إتمام النموذج الهندسي للقمر الصناعي «ماي سات - 1»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» التابعة لشركة مبادلة للتنمية، أن مختبر الياه سات للفضاء قد أتم بنجاح مهامّ بناء وتجميع وفحص النموذج الهندسي لأول قمر صناعي يتم تطويره داخل المختبر تحت اسم «ماي سات - 1» من قبل الطلبة الملتحقين ببرنامج الماجستير في نظم وتقنيات الفضاء بجامعة خليفة.



وتم بناء «النموذج الهندسي» للقمر «ماي سات-1»، وهو نسخة طبق الأصل عن الشكل النهائي للقمر الصناعي الجديد، واختباره بشكل مكثف في بيئة تحاكي ظروف الإطلاق والعمل في الفضاء.

وقد تم عرض النموذج الهندسي ونتائج الفحص الأخير في مختبر «الياه سات» للفضاء لوفد من شركة الياه سات، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة في جامعة خليفة.. واعتمدت لجنة المراجعة جاهزية النموذج الهندسي لإنتاج القمر الصناعي «ماي سات-1».



استعداد

ومن المقرر تسليم «ماي سات-1» لشركة إطلاق الأقمار الصناعية وشركة ناسا بحلول شهر سبتمبر، وذلك استعداداً لإطلاقه في الربع الأخير من العام الجاري من منصّة «مارس» لإطلاق المهمات الفضائية عبر الرحلة «سيقنس أو إي10» المتوجهة لمحطة الفضاء الدولية.



ويقوم «ماي سات - 1»، القمر المصمم لأغراض تعليمية، بالتقاط صور لدولة الإمارات العربية المتحدة من الفضاء بغرض استعراض عملية الاستشعار عن بعد، كما سيختبر القمر الصناعي أيضاً بطارية ليثيوم أيون جديدة تم تصميمها وتطويرها في جامعة خليفة. وتم تأسيس مختبر «الياه سات» للفضاء في العام الماضي في معهد مصدر بالتعاون مع شركة الياه سات وشركة «أوربيتال أي تي كي» -والتي أعيدت تسميتها لشركة نورثورب غرومان للابتكار- بهدف تطوير وتعزيز التقنيات في قطاع الفضاء بما يتماشى مع طموحات الدولة في تحقيق إنجازات متقدمة في مجال الفضاء.



ويعد مختبر «الياه سات» الأول من نوعه لأنظمة الفضاء في الدولة، وهو مجهز بمرافق لإنشاء وتجميع وفحص الأقمار الصناعية الصغيرة «كيوب سات» بأحجام تصل إلى 6 وحدات «على سبيل المثال: «سم 10x20x30» وكتلة تزن 12 كغ.. وهو مجهز بمحطة أرضية تدعم ترددات متعددة (VHF/‏‏UHF/‏‏S) وبقدرات عمل تلقائية.



وقالت منى المهيري، الرئيسة التنفيذية للأصول البشرية - الياه سات: «إننا سعداء وفخورون بتحقيق الطلبة لهذا الإنجاز البارز في مسيرة مختبر الياه سات للفضاء.. وتفخر الياه سات بدعمها للاستراتيجية الوطنية للفضاء من خلال إعداد كوادر وطنية قادرة على الابتكار والعمل بشغف في سبيل ترسيخ مكانة الدولة في قطاع الفضاء.. إن هذا الإنجاز ثمرة لشراكتنا مع جامعة خليفة وشركة نورثروب غرومان لتكوين أول برنامج ماجستير للهندسة بتخصص في نظم وتقنيات الفضاء على مستوى المنطقة».



وكجزء من برنامج دراسة الطلبة الملتحقين ببرنامج الماجستير في تخصص نظم وتقنيات الفضاء.. يعمل الطلبة على مشاريع بحثية ذات صلة ببناء الأقمار الصناعية الصغيرة «كيوب سات»، حيث يقدم المختبر لطلبة جامعة خليفة وأعضاء الهيئة الأكاديمية المرافق اللازمة لبناء واختبار أقمار صناعية صغيرة.