نهيان بن مبارك يحضر أفراح الملا والشحي في رأس الخيمة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور إبراهيم حسن الملا، لمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة أحمد عيسى.

كما حضر الحفل الذي أقيم بصالة خليفة للمناسبات برأس الخيمة، وتخللته فقرات تراثية وشعبية، عدد من الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

أفراح الشحي

إلى ذلك، حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه محمد علي صالح الشحي بمناسبة زفاف نجله «طلال» إلى كريمة محمد زيد الشحي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم بمركز الاحتفالات برأس الخيمة - عدد من الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.