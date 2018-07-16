هيئة آل مكتوم الخيرية تنجز 10 آبار ارتوازية في بوركينا فاسو

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أنجزت هيئة آل مكتوم الخيرية مشروع 10 آبار ارتوازية مع خزان بالطاقة الشمسية بصهريج في دولة بوركينا فاسو بالقارة الأفريقية بتمويل مباشر من الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم وذلك بمناطق كونغوسي والقطاع رقم 8 بالعاصمة واغادوغو وبور دوغو وسيدي أرودارا ومدينة نيانغولوكو ومحافظات كاديوغو ونيباغدو ولكيمدي وهوي والقطاع رقم 23 بالعاصمة لـ 2600 أسرة، وهناك مشاريع أخرى لإنجاز العديد من الآبار الارتوازية.

وصرح محمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية أن مبادرة حفر الآبار الارتوازية جاءت لتلبية حاجات المتضررين، وإيجاد الحلول لمشاكل العطش في تلك الدول الأفريقية، لافتا إلى أن الهيئة ساهمت في حفر العديد من الآبار وتوفير مياه الشرب النقية في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية، وأن هذا العام شهد حفر العديد من تلك الآبار، مشيرا الى أن «سقيا الإمارات» تعد من أفضل الصدقات ولها أهمية بالغة، وخاصة في الدول التي يجتاحها الجفاف وندرة المياه، والتي تحتاج إلى جهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية لحفر الآبار وتوفير المياه، موضحا أن الهيئة تقوم بإنشاء نوعين من الآبار هما الآبار السطحية والآبار الارتوازية العميقة، وتقع معظم تلك الآبار الارتوازية والعميقة في أفريقيا.