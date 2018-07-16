البواردي يبحث التعاون مع السفير البحريني ومسؤول ياباني

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، في مكتبه بمقر وزارة الدفاع بأبوظبي أمس، الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير البحرين لدى الدولة، بحضور عدد من كبار مسؤولي وضباط وزارة الدفاع.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. وفي إطار آخر بحث معالي محمد بن أحمد البواردي، مع يوشيوكي سوزوكي مفوض وكالة الاستحواذ والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية في وزارة الدفاع اليابانية، سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية.

وأكدا عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات واليابان، والتي تشهد تطوراً استراتيجياً كبيراً بفضل دعم وتوجيهات قيادتي البلدين الصديقين.