شرطة دبي تطلق حملة «ليكن سفرك ممتعاً»

المصدر: Ⅶدبي - شيرين فاروق

أطلقت شرطة دبي وبالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، ومطارات دبي، حملة «ليكن سفرك ممتعاً»، بتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

وقال اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ: إن مطارات دبي تسعى إلى أن يكون السفر متعة وليس مشقة، وأنه تم تشكيل فريق عمل موحد يضم شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، وشركة داناتا، وهيئة الطيران المدني، وطيران الإمارات وفلاي دبي، من أجل تسهيل حركة المسافرين وقت الذروة، والعمل على إسعاد المسافرين والتيسير عليهم، داعياً الجمهور إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة والتدقيق على وثائق السفر خاصة في حالة اصطحاب أي من العمالة المنزلية والتأكد من حصولهم على تأشيرات الدول التي يقومون بزيارتها.

حضر الحملة، التي تم إطلاقها خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مطارات دبي، العميد محمد أحمد بن ديلان مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي بالوكالة، والعميد طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وبطي قرواش نائب الرئيس-أمن مطارات الشؤون المؤسسية في مؤسسة مطارات دبي، وبدر أحمد الشحي نائب الرئيس الإقليمي –خدمات الأمتعة والعمليات في طيران الإمارات، وبطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، وخالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين في المبنى واحد في جمارك دبي، وخالد مطر الفلاسي نائب الرئيس –العمليات في شركة داناتا.

تجربة ممتعة

وبين اللواء بن ثاني أن أهداف الحملة تتمثل في توعية المسافرين بالإجراءات الأمنية المتبعة في المطارات، وتقديم نصائح لهم بكيفية الجاهزية لإنهاء هذه الإجراءات بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن شرطة دبي وشركاءها يسعون من خلال الحملة والفريق الموحد لجعل تجربة المسافر ممتعة وسهلة رغم تحقيق مطار دبي لأرقام كبيرة في إعداد المسافرين مع اختلاف ثقافاتهم.

ازدياد

ولفت طلال الشنقيطي إلى توفر 120 بوابة ذكية في كافة مطارات دبي، مثمناً مبادرة القيادة العامة لشرطة دبي في إطلاق الحملة، منوهاً بأن مطارات دبي تشهد كل سنة في فصل الصيف ازدياداً ما بين 7-10% في أعداد المسافرين.

39 مليون مسافر

وقال بطي قرواش: يسعدنا المشاركة في الحملة، فخلال فترة الإجازات يشهد المطار حركة سفر قياسية، وهذه الحملة ستساهم في التعريف بالإجراءات الواجب اتباعها تيسيراً على المسافرين وتوفير الأوقات لهم، مشيراً إلى أن أحد أسرار نجاح مطارات دبي هو العمل كفريق واحد لتوفير أفضل خدمة في المطار الذي تعامل مع 39 مليون مسافر خلال الخمسة الأشهر الأولى والمتوقع أن يتعامل مع 90 مليون نهاية العام.

وقال خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين في المبنى رقم واحد في جمارك دبي: عززت جمارك دبي جهودها في تقديم الخدمات للمسافرين منها استحداث تقنيات ذكية في عمليات التفتيش، وإصدار دليل المسافرين بـ 7 لغات حول حقوق وواجبات المسافرين، وجدولة إجازات الموظفين لتجنب الازدحام وزيادة عدد مشغلي الأجهزة في المباني.

تعاون مستمر

وأكد بدر أحمد الشحي، أن التعاون مع كافة الجهات في مطارات دبي أدى إلى النجاح، والتعاون المستمر في تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وساهم في توفير بيئة مريحة لمستخدمي المطارات.

إعادة خاتم ثمين

أكد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، أن شرطة دبي تمكنت من إعادة خاتم ثمين يبلغ ثمنه 150 ألف دولار أي ما يقارب 600 ألف درهم إلى مسافرة ترانزيت قادمة من بانكوك إلى فرنسا، وأوصلت لها الخاتم في بلدها.

الأكثر شيوعاً

أفاد اللواء أحمد بن ثاني أن أكثر الأمور شيوعاً بتعطيل خطط المسافرين حمل الأوزان الزائدة حسب كل شركة طيران، وعدم التدقيق على صلاحية الجوازات خاصة بحالة سفر عائلات، منوهاً بأن عدم صلاحية جواز واحد يؤدي إلى خسارة مادية وإرباك المسافرين وإلغاء السفر أغلب الأحيان، لافتاً إلى أن مطارات دبي تقدم خدمات لراحة المسافرين منها إنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب من المنزل قبل المغادرة بـ 48 ساعة مقابل رسوم رمزية، كذلك يقدم مكتب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب خدماته للمسافرين المواطنين عبر تجديد الجوازات، وللمقيمين بإصدار التأشيرات وتجديدها على مدار 24 ساعة.