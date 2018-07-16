شرطة أبوظبي تدعو إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية للسفر براً

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

نصحت شرطة أبوظبي قائدي المركبات المسافرين عبر البر بالالتزام بمجموعة من الإجراءات الوقائية الضرورية لتعزيز سلامتهم ومرافقيهم، ومن أبرزها التقيد بحدود الحمولة القانونية على سطح المركبات، التي لا يزيد ارتفاعها عن 60 سم، نظراً إلى إمكانية تسبب الحمولة الزائدة بالإخلال بتوازن المركبة وصعوبة السيطرة عليها .

وحثت السائقين قبل السفر براً، لمسافاتٍ طويلة، على ضرورة فحص المركبة والتأكد من صلاحيتها، بما في ذلك صلاحية الإشارات الضوئية ومصابيح المركبة، والالتزام بالسرعات المحددة والانتباه لمفاجآت الطريق، وعند شعور السائق بالتعب عليه إيقاف مركبته خارج الطريق على الطرف الأيمن، وتشغيل الإشارات الرباعية التحذيرية، وأخذ قسط من الراحة لمتابعة السفر لاحقاً .

وأكدت أهمية التأكد من صلاحية الإطارات المستخدمة بالمركبة، والانتباه للمخاطر الناجمة عن انفجارها في المسافات الطويلة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، وازدياد إمكانية تعرضها للتآكل بسبب حرارة الطرق .