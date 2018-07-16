انطلاق فعاليات أسبوع الفيلم الصيني 2018

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

انطلق أسبوع الفيلم الصيني 2018 ، ظهر أمس في منارة السعديات، حيث استهل بعرض فيلم «أغرب بعيداً يا سيد ورم».

وقال محمد خليفة المبارك رئيس دائرة السياحة والثقافة-أبوظبي في كلمة ألقاها: تكشف روائع الأفلام عمق الثقافة الصينية وتنوعها، مع سلسلة حوارات، ولقاءات ثقافية هامة.

وقال: سيكشف الأسبوع الإماراتي الصيني عن الروابط العميقة التي تجمع ما بيننا من خلال فعاليات ثقافية عديدة تحتفل بتاريخنا المشترك.

وقال محمد خليفة المبارك: نشهد اليوم إطلاق النسخة العربية من كتاب شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية «حول الحكم والإدارة» في خطوة تعزز من العلاقات الإماراتية الصينية، والقائمة على التكامل والتعاون والتفاعل الحضاري.

وأضاف: ما «طريق الحرير» إلا إحدى أهم نتائج هذه العلاقة، فقد كان له تأثير كبير على ازدهار الحضارات القديمة والتفاعل بينها إلى الوقت الحاضر.

وأشار وانغ شياوهوي نائب الرئيس التنفيذي لدائرة الإعلان والترويج للحزب الشيوعي الصيني اللجنة المركزية، إلى أنه تم اختيار عدد من الأفلام التي تمثل حضارة الصين.

وبدوره قال: ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، إن فن الفيلم يعبر عن القوة ويربط الحلم بالواقع.

وأضاف: تفتح الأفلام الباب لروح الإنسان مما يجعل الناس يفهمون بعضهم البعض، ويتجاوزون الحدود الوطنية ويطلعون على الإنجازات المختلفة، إلى جانب فيلم الافتتاح يعرض فيلم عاصفة الصحراء، وفيلم حرب الذئاب 2، وفيلم السمكة الكبيرة والبيغونيا، وفيلم وحش الصيد.