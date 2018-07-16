مهرجان ليوا للرطب ينطلق بعد غدٍ في منطقة الظفرة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - صبري صقر

تنطلق بعد غدٍ فعاليات الدورة الـ 14 لمهرجان ليوا للرطب تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وتنظم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي صباح اليوم مؤتمراً صحفياً لكشف تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان ليوا للرطب. ويتحدّث في المؤتمر اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي مدير مهرجان ليوا للرطب، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات.

وتستمر فعاليات الدورة الـ 14 للمهرجان خلال الفترة من 18 وحتى الـ 28 من يوليو الجاري في مدينة ليوا في منطقة الظفرة.

ويشهد المهرجان في الدورة الجديدة مجموعة من الفعاليات والأنشطة، حيث سيتم الكشف عن مسابقات مزاينة الرطب التي تتضمن فئات وأصنافا متنوعة، إضافة إلى الأنشطة والمسابقات الأخرى والفعاليات المُصاحبة التي تسهم في تشجيع الجمهور على زيارة المهرجان والاستمتاع بفعالياته.

ويشهد المهرجان إضافة فئات جديدة من التمور والتي تحظى بإقبال واهتمام كبيرين وإضافة مسابقة أجمل مخرافة رطب، وشوط الظفرة، وشوط ليوا.

ويستضيف المهرجان عددا من المحاضرات الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية شجرة النخيل، فضلاً عن ورش العمل المخصصة للأطفال.

ويهدف المهرجان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في الحفاظ على الموروث الثقافي للدولة، واستقطاب الزوار والسياح للاستمتاع بالتراث الإماراتي الأصيل، وتشجيع الحفاظ على النخيل والاعتناء بها، وتفعيل وتنشيط الحركة الاقتصادية في منطقة الظفرة، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات الضرورية للمزارعين حول الزراعة الحديثة، والعناية بالنخيل، لتعود عليهم بمردود اقتصادي ومجزٍ، تشجيع المزارعين للاهتمام أكثر بجودة إنتاج الرطب من دون الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.

وتحظى منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة لتنمية المنطقة وبفرص اقتصادية واعدة، لتكون مقصداً ثقافياً وسياحياً على المستوى الإقليمي والعالمي.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة فارس المزروعي اجتمعت بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الرسمية الداعمة للمهرجان، للنقاش حول الاستعدادات المكثفة لكل الشؤون التنظيمية واللوجستية والترويجية اللازمة لضمان تحقيق أهداف ورسالة المهرجان.

وبلغت قيمة جوائز منذ انطلاقه حتى العام الماضي 70 مليون درهم، وتم خلال العام الماضي توزيع 223 جائزة، وفاز 155 في مسابقة مزاينة الرطب.