40 دورة في «خصم النقاط المرورية» خلال 6 أشهر في دبي

المصدر: دبي - البيان

بين العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن إدارة المعهد المروري، نظمت خلال الأشهر الستة الماضية (40) دورة لخصم النقاط المرورية اشتملت على عدة محاور منها قانون السير والمرور الاتحادي، ومخاطر السرعة، وواقع السلامة المرورية والأسباب المؤدية للحوادث المرورية، بالإضافة إلى تعريف المعنيين لأكثر المخالفات خطورة على حياة السائقين ومستخدمي الطريق، واستفاد منها نحو (275) سائقاً من جنسيات مختلفة.

استفادة

ودعا العميد المزروعي السائقين الذين ترتبت عليهم عدد من النقاط المرورية قبل الوصول إلى الحد التراكمي لمجموع النقاط (24) نقطة، دعاهم إلى الاستفادة من الدورات التي تقدمها إدارة المعهد المروري في الإدارة العامة للمرور، مشيراً إلى أنه في حال بلوغ السائق للحد التراكمي الـ24 نقطة مرورية، موضحا أنه في السابقة الأولى يتم حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ثلاثة أشهر، وفي السابقة الثانية يتم حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لـ6 أشهر، ويتم حجز رخصة القيادة لسنة ولا تعاد لصاحبها إلا بعد أن يجتاز دورة تدريبية في المعهد المروري في السابقة الثالثة.

وأوضح أن المحاضرات المرورية تهدف إلى توعية الأشخاص غير الملتزمين بالقواعد المرورية، والذين ترتبت عليهم عدد من النقاط المرورية قبل الوصول إلى الحد التراكمي لمجموع النقاط وهي (24) نقطة، مشيراً أنه يتم خصم (8) نقاط من مجموع النقاط كحد أقصى.

وأضاف أنه يتم السماح للمخالفين الذين تراكمت عليهم مجموعة من النقاط المرورية ما لم تصل للحد التراكمي (24) نقطة، بخصم كحد أقصى (8) نقاط مرورية شريطة الالتحاق بدورة تدريبية في إدارة المعهد المروري.