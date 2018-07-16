حمدان بن محمد يهنئ محمد بن راشد بيوم ميلاده

المصدر: Ⅶ دبي ـ سعيد الوشاحي





هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة يوم ميلاده.ودوّن سموه معلقاً على صورة تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع أنجاله: «كل عام وأنت بخير».



من جهته، أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله هو قاهر المستحيل وصانع الأمل الخلاق.

وهنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مدوناً عبر وسم #محمد_بن_راشد_كل_عام_وأنت_بخير: «هو من تشرق الرؤى التنموية من عينيه مجللة بنور المحبة والخير والعطاء، وهو من نذر جميع أيامه لإسعاد شعبه ونشر البهجة في كل مكان... وهو من يؤمن بالإيجابية طريقاً للتغلب على الصعاب وبالحكمة سبيلاً للوصول إلى الأهداف.. هو قاهر المستحيل وصانع الأمل الخلاق».



ودونت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية: «أطفالنا ينظرون إليك كبطل وهم محقون تماماً في ذلك...عيد ميلاد سعيد».



سعادة ورخاء

من جهته هنّأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بيوم ميلاده.



ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هنيئاً لنا بيوم ميلاد رجل الخير والعطاء، دمت لنا فخراً سيدي ومعلمي محمد بن راشد.. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة، وحقق لقادتها وشعبها مزيداً من النجاح والسعادة والرخاء».



وتصدر وسم #محمد_بن_راشد_كل_عام_وأنت_بخير ترند الإمارات، حيث تفاعل المغردون مع المناسبة، مهنئين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة يوم ميلاده قائلين: «عسى عمرك طويل يا بو راشد»، ومدوّنين مشاعرهم الصادقة تجاه سموه، مشيرين إلى أن سموه «قائد وملهم، صنع المستقبل بالرؤية الجريئة والاستراتيجيات المدروسة والحس الإنساني».



وبهذه المناسبة دوّن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، عبر وسم #محمد_بن_راشد_كل_عام_وأنت_بخير: «صادف اليوم ميلاد قائدنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حفظه الله، أطال الله في عمرك وجعلك ذخراً لهذا الوطن»، فيما دوّن معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة: «كل عام أنت معلمنا وقائدنا وملهمنا».



وكتب الدكتور علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، «لأنك صنعت المستقبل بالرؤية الجريئة والاستراتيجيات المدروسة والحس الإنساني، قلوب جميع الإماراتيين والعرب تقول كل عام وأنت بخير».



ملهم الشباب

وعبر مغردون عن حبهم للوالد والقائد الاستثنائي صاحب الإنجازات وملهم الشباب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث قال أحد المغردين: «في مثل هذا اليوم ولد أحد العظماء في التاريخ الحديث، الذي أثبت للكل أن الإرادة تقهر المستحيل»، ودوّن آخر: «في مثل هذا اليوم ولد قائد التطوير، الرجل الذي جعل من دبي لؤلؤة العالم، اللهم احفظ الإمارات وقادتها وشعبها من كل سوء ومكروه».



وقال مغرد: «اليوم ولادة ملهم الحضارة والإنسانية وأيقونة التطوير، دمت فخراً لنا يا بو راشد»، وكتب آخر: «أنت قدوة للكثير، رجل ألغى المستحيل من قاموسه، رجل يعشق التحدي والصعاب حفظك الله ووفقك، كل عام وأنت بخير وصحة».



واحتفى المغردون بيوم ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من خلال تداول صوره ومقولاته التي تعكس إنسانيته وتواضعه وتفاؤله وروح القيادة وحب المركز الأول، حيث نشر أحد المغردين صورة لسموه وهو يمتطي حصانه رافعاً راية النصر ودوّن أسفلها: «بالإبداع والأفكار نستطيع بناء الدول والمؤسسات، والمستقبل سيكون لأصحاب الأفكار»، فيما نشر أحدهم صورة لسموه ودوّن أسفلها: «إحساس الأمن والأمان في ظل قيادة تمثلها شخصية مثل الشيخ محمد بن راشد هو إحساس فخر وعزة، حفظك الله وأدام عزك»، ودوّن أحدهم على صورة سموه: «لقد جعلتنا أسعد شعوب العالم بفكرك وإنجازاتك، جعلت لنا حكومة ترتقي دائماً وتسعى للمركز الأول، كل عام وأنت المجد والعز».



قائد استثنائي

وتداول المدونون في تغريداتهم صوراً لسموه مرفقة بمقولة: «لا مكان لكلمة مستحيل في قاموس القيادة، ومهما كانت الصعوبات كبيرة، فإن الإيمان والعزيمة كفيلة بالتغلب عليها»، وعبر المغردون عن حبهم للقائد الاستثنائي الذي قدم الكثير لهذا الوطن وما زال يعطيه من جهد وفكره بسخاء، مشيرين إلى «أن التغريدات عاجزة عن أن تنقل حب أفراد شعبه له".

وحرص الكثير من المغردين على نشر صورهم بجانب سموه في المناسبات الاجتماعية والرسمية، مدونين أسفل هذه الصور تهانيهم وتبريكاتهم ودعواهم الخالصة، والتي بدورها أعطت طابعاً آخر لدى الكثير من المغردين خصوصاً من خارج الدولة، الذين قالوا إن أغلب المغردين يضعون صورهم مع رجل الإنجازات، وذلك دليل على متابعة سموه لأفراد شعبه عن كثب والتعرف إلى احتياجاتهم، وتحفيز المبدعين منهم ليتضاعف عطاؤهم، مشيرين إلى أن شعب الإمارات يحظى بقيادة استثنائية تكرس وقتها من أجلهم، وقال أحد المغردين: «كم أنتم محظوظون يا أبناء زايد»