مناقشة تطبيق النموذج الاتحادي لإدارة المخاطر الأمنية في الدولة

المصدر: دبي - البيان

ناقش معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، آلية تطبيق النموذج الاتحادي لإدارة المخاطر الأمنية والسلامة على مستوى الدولة، الذي تم إعداده واعتماده خلال دورة إدارة المخاطر التي شارك فيها معاليه، وقادة الشرطة، وكبار الضباط من مختلف القطاعات بوزارة الداخلية، في شهر يونيو الماضي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه معاليه بمكتبه في القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العميد عبدالعزيز الأحمد، نائب مدير الشرطة الجنائية الاتحادية، والعقيد مروان ناصر، نائب مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، وعدد من الضباط.

ويهدف النموذج الاتحادي لإدارة المخاطر الأمنية والسلامة إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 «مجتمع آمن وقضاء عادل»؛ حيث يعتبر النموذج مبادرة فريدة من نوعها في إدارة مخاطر الأمن والسلامة، والتي تضمن من خلالها تنفيذ استراتيجية السيطرة والتحكم من خلال وضع الأحداث تحت المجهر الأمني باختلاف طبيعتها وشدة خطورتها وفق نهج عملي قائم على أسس علمية وعملية.

ويعمل النموذج من خلال مرحلتين: المرحلة الأولى (مرحلة الوقاية) وتتمثل مراقبة الوضع الحالي واتخاذ التدابير اللازمة لخفض معدل حدث معين لأدنى مستوياته، أو اتخاذ تدابير تمنع من وقوع أحداث متنبأ وقوعها؛ وتمثل المرحلة اللاحقة (مرحلة إدارة المخاطر) وذلك أثناء وقوع الحدث ووصولاً إلى مرحلة التعافي والاستفادة من مخرجاتها في عمليات التحسين والتطوير المستمر وذلك مجموعة متسلسلة من العمليات تمثل نهجاً متكاملاً يرتبط بالأهداف ويحدد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن استدامة إدارة المخاطر الأمنية بشكل أمثل.