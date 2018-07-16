سحب منتجات مجمدة من إنتاج «غرين يارد فروزن»

المصدر: دبي-البيان

اتخذت وزارة التغير المناخي والبيئة جملة من الإجراءات الاحترازية على منتجات خضراوات وفواكه مجمدة ومصنعة ذات منشأ أوروبي من إنتاج شركة جرين يارد فروزن ملوثة ببكتيريا الليستيريا وذلك على خلفية قيام السلطات الرسمية في دول الاتحاد الأوروبي بنشر نتائج عمليات رصد وتقصي ظهور حالات مرض الليستريا في تلك الدول والتي أدت لحالات وفاة بحسب ما أدلت به المفوضية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية، حيث كشفت هذه النتائج عن أن مصدر المرض منتجات غذائية ملوثة من منشأة من إنتاج شركة جرين يارد فروزن مما حذى بالهيئة بسحب واسترداد المنتج من الأسواق، وتحذير المستهلكين من تناول المنتج.

ومن خلال إدارتها لنظام الانذار السريع للأغذية وحرصاً على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة قامت الوزارة بالتعميم على السلطات المحلية المختصة.