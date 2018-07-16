شرطة عجمان تنفّذ حملة «أمن المنازل» أثناء السفر

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان حملتها السنوية «أمن المنازل» أثناء السفر، بالتعاون مع دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتلفزيون عجمان، والتي تهدف إلى توعية المسافرين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المنزل والممتلكات أثناء السفر، وذلك تعزيزاً للثقافة الأمنية لكافة الأسر بشأن خطورة ترك المنزل دون حماية كافية أو التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح المقدم أحمد سعيد النعيمي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، أن حملة أمن المنازل تهدف إلى توعية المسافرين بأهمية تأمين منازلهم وممتلكاتهم أثناء السفر، وخصوصاً خلال الإجازة الصيفية وإجازات الأعياد.

وذكر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن شرطة عجمان وضعت خطة توعوية شاملة لتوعية الجمهور بالتعاون مع دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال تقديم النصائح والإرشادات في مختلف المناسبات.