أمل الكوس عضواً في لجنة تحكيم جائزة تحدي المدن المستقبلية العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

اختيرت أمل الكوس الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ضمن أعضاء لجنة تحكيم جائزة «تحدي المدن من أجل مستقبلنا» التي أطلقها المعهد الملكي للمساحين المعتمدين في بريطانيا إلى جانب اللجنة الوطنية البريطانية للتربية والثقافة والعلوم.

وتهدف الجائزة إلى ابتكار حلول إبداعية لتنظيم التوسع العمراني في مختلف دول العالم لمواجهة التحديات العالمية المتمثلة في التحضر السريع وتغير المناخ وندرة الموارد وتوحيد الجهود للارتقاء بطبيعة وشكل المدن العصرية بما يتماشى مع المعايير العالمية المختصة في هذا المجال.

وتستهدف الجائزة المهتمين من الشباب أو الطلاب أو الشركات الناشئة في مجال المسح والتصميم الحضري والهندسة والتقنيات الخضراء، وسيتم تحكيم جميع المشاركات وفقاً لأهميتها وأثرها وجدواها وقابليتها للتطوير والتطبيق، وسيمنح الفائز جائزة نقدية بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني.

وستقوم لجنة التحكيم بتقييم أفضل 5 مشاركات من كافة دول العالم تمهيداً لإعلان الفائز بالجائزة في نوفمبر المقبل، حيث تم ترشيح 23 مشاركة من منطقة الشرق الأوسط ممن استوفت الشروط لتنتقل إلى المرحلة التالية للتحكيم، حيث سيتم اختيار الفائز منهم لينتقل لمرحلة التحكيم النهائية مع الفائزين من القارات الأخرى.

وبينت أمل الكوس أن الاختيار يأتي ضمن خطة التعاون المشترك التي بدأت تعمل عليها اللجنة الوطنية لليونسكو في الإمارات مع اللجان العالمية للاستفادة من منصة منظمة اليونسكو العالمية في جميع المجالات وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات.