بلدية أم القيوين تطلق «منصة شبابنا» لدعم مشاريع الشباب

المصدر: أم القيوين - وام

أطلقت بلدية أم القيوين بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يصادف الخامس عشر من يوليو «منصة شبابنا» بمقر الدائرة، والتي سيتم من خلالها استضافة ودعم مشاريع الشباب والمساهمة في استثمار قدراتهم من خلال إتاحة الفرصة لتنمية مهاراتهم وتمكينها.

وقال الشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين إن المنصة التي تم تدشينها في بلدية أم القيوين هي فرصة للشباب لعرض مشاريعهم وإنجازاتهم وتفعيل دورهم وعرض مواهبهم المختلفة في إطار رؤية دولة الإمارات 2021، وهي تحقيق للأجندة الوطنية للشباب 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جانب أنها ترسخ مبدأ تمكين الشباب وإشراكهم في التنمية وذلك باستثمار كل إمكاناتهم وطاقاتهم الكاملة في صنع القرار والتعلم والنمو بما يتناسب مع التطورات العالمية.

وأكد أن دعم مشاريع الشباب يمثل مهمة وطنية وأن دائرة بلدية أم القيوين تسعى دائماً نحو دعم الكوادر المواطنة وإتاحة الفرصة لذوي الأفكار الخلاقة من الشباب وتعزيز دورهم في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، فضلاً عن حرصها على المساهمة في تطوير قدراتهم من خلال دعم المشاريع الخاصة بهم وتحقيق آمالهم وطموحاتهم والعمل على تطوير مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وإيجاد جيل منتج من الشباب يساهم في تعزيز اقتصاد الإمارات.