«إقامة دبي» تكرّم «زاجل» تقديراً لجهودها في العمل المشترك

المصدر: Ⅶدبي - البيان

كرّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، شركة «زاجل» لخدمات الطرود، لمشاركتها في ورشة عمل «نحو مستقبل مشترك» التي نظمتها إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل في إقامة دبي مؤخرا.

وحضر ورشة العمل، العقيد الدكتور عمر الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، وعدد من كبار الضباط، الشركاء الاستراتيجيين لقطاع أذونات الدخول والإقامة، حيث استهدفت القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية وشركة «إماراتك» وشركة «زاجل» لخدمات الطرود.

وقالت خولة كبنجي، المدير التنفيذي لشركة «زاجل»: تأتي مشاركتنا في ورشة عمل «نحو مستقبل مشترك»، التي تهدف للمساهمة في استشراف وتصميم العمليات المشتركة في المستقبل، في إطار عملنا الدؤوب ومساعينا الحثيثة للارتقاء بأدائنا ومواكبة التطور الكبير الذي تحققه دبي كمركز لوجستي عالمي.

وأضافت: الورشة تأتي في وقتها، حيث نتوقع المزيد من النمو بعمليات التوصيل، وبالتالي يشكل التواصل المشترك مع شركائنا الاستراتيجيين، ضرورة حتمية لتعزيز خدماتنا.