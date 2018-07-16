شرطة أبوظبي تدرّب ضباطها على معيار استمرارية الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت إدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، دورة «متطلبات تطبيق نظام استمرارية الأعمال»، وفقاً للمعيار الدولي بهذا المجال، لتعزيز كفاءة الأداء وتطوير مهارات المتدربين، وذلك بالتنسيق مع إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية.

وأكد المقدم أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث بشرطة أبوظبي، العمل على تأهيل فريق تخصصي في استمرارية الأعمال وتطوير مهارات الكوادر القيادية، وإطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الأزمات والكوارث. وأشار إلى مواكبة المتغيرات والمستجدات العالمية في استمرارية الأعمال، والعمل بكفاءة واقتدار في مواجهة الأزمات والكوارث.

حضر التخريج المقدم علي سيف العرياني نائب مدير إدارة الأزمات والكوارث، والرائد مبارك محمد الخييلي رئيس قسم استمرارية الأعمال بالإنابة.