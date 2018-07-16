1.5 مليون رحلة أجرة لـ«مواصلات الإمارات» بأبوظبي خلال 6 أشهر

المصدر: Ⅶدبي-البيان

استقطبت خدمات أجرة مواصلات الإمارات في أبوظبي شريحة واسعة من المتعاملين منذ انطلاقها في أكتوبر 2017، لتؤكد بذلك كفاءة ومميزات خدمات النقل والتأجير التنافسية التي تقدمها مواصلات الإمارات لشريحة واسعة من الأفراد والمؤسسات في الدولة، والتي ترتكز بشكل رئيسي على أمن وسلامة وراحة المنقولين.

وأفاد وليد المهيري المدير التنفيذي لدائرة النقل والتأجير أن «أجرة مواصلات الإمارات» حققت خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً ملحوظاً في طلب الخدمة، حيث نقلت نحو 1.596.794 راكباً من خلال 666 مركبة أجرة تابعة للشركة، مؤكدا أن مواصلات الإمارات وظفت خبرتها والتي تمتد لقرابة 37 عاماً في خدمات الأجرة التي تقدمها من خلال شركة «أجرة مواصلات الإمارات» في أبوظبي، إضافة إلى تطبيق متطلبات تنظيم النقل في الإمارة، والالتزام بالمواصفات والتشريعات التي تنظمها دائرة النقل بأبوظبي.

وذكر أن المؤسسة توفر سبل الراحة والسلامة والأمان والترفيه في أسطول مركباتها مثل خدمات WiFi المجانية وكاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكادر مؤهل من السائقين.