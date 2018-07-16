52 ألف خدمة أنجزتها «حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة»

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - البيان

أعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة في تقرير الحوكمة للنصف الأول لعام 2018 عن تقديمها 52385 خدمة للمتعاملين والمجتمع مصنفة على 42 نوع خدمة - منها 7 أنواع خدمة جديدة - استنادا إلى 23 اختصاصا للهيئة بموجب المرسوم رقم 2 لسنة 2007، فضلا عن اختصاصها بتنظيم مهنة صيد الأسماك بموجب المرسوم رقم 11 لسنة 2015 ؛ حيث تتمحور رؤية الهيئة حول حماية البيئة واستدامة مواردها، وتنشد رسالتها الابتكار والتميز في الأساليب الرقابية والتوعوية وإعداد تشريعات مبنية على برامج بحثية متخصصة تساهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية.

وقال د. سيف محمد الغيص المدير العام للهيئة: «إن ما أنجزته الهيئة من خدمات خلال النصف الأول من عام 2018 بجودة عالية وبأعلى درجات سعادة المتعاملين إنما يرجع إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الإمارة بالعمل البيئي وإيمانه العميق بضرورة أن تصبح رأس الخيمة إمارة مستدامة، كذلك فإن سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي ورئيس الهيئة لا يألو جهدا في المتابعة الحثيثة لمدى التزام المنشآت الصناعية والمهنية للاشتراطات البيئية.

وفي هذا الإطار قامت الهيئة بإصدار وتجديد وتعديل 2808 تصاريح بيئية للمنشآت الصناعية والمهنية عن طريق التطبيق الذكي للهيئة ودون الحاجة لزيارة مقر الهيئة تيسيرا على المستثمرين وضمانا لتحقيق سهولة ممارسة الأعمال ويمثل هذا العدد من التصاريح نسبة 86.7% من العدد الذي تم إنجازه في تصاريح بيئية خلال سنة 2017 مكتملة وهذا ما يدل على زيادة اهتمام المنشآت الصناعية والمهنية بالالتزام بالاشتراطات البيئية المحددة بالقانون، وارتباطا بذلك ارتفع عدد تقارير قياس جودة الهواء في مختلف مناطق رأس الخيمة (حول المناطق الصناعية،وداخل الكسارات ومصانع الأسمنت، وداخل المؤسسات الحكومية والتعليمية والمنازل) إلى عدد 15324 تقريرا عن جودة الهواء، حيث باتت الهيئة تراقب جودة الهواء في معظم المنشآت الصناعية لا سيما الكسارات ومصانع الإسمنت عن بعد، كذلك وفي إطار حزمة خدمات القياس ».

وأضاف د.سيف الغيص أن الهيئة قامت خلال النصف الأول من عام 2018 بإصدار وتجديد 75 رخصة صيد للنزهة، و 244 رخصة الصيد الحرفي، وعدد 193 رخصة الصيد المرتجل، وجدير بالذكر أن الهيئة سبق ووفرت خلال عام 2017 مساكن لعمال الصيد البالغ عددهم 1035 عاملا، ووفرت عدد 1186 مرسى للصيد، فضلا عن 458 مخزنا للصيادين.

خدمات جديدة

وفيما يتعلق بحزمة الخدمات الجديدة التي تقدمها الهيئة فقد أصدرت الهيئة خلال النصف الأول عدد 18 ترخيصا لاستخدام الآبار الجوفية ؛ وعدد 339 شهادات عدم ممانعة لترخيص الصهاريج، وعدد 787 شهادة عدم ممانعة لاستيراد المواد الكيميائية، وعدد 80 شهادة عدم ممانعة لتصدير المواد الكيميائية وعدد 12 شهادة عدم ممانعة لنقل الزيوت المستعملة من موانئ رأس الخيمة، كما قامت بتوصيل المياه المحلاة إلى عدد 100 مزرعة لاستخدامها في الري لعدم استنزاف المياه الجوفية في منطقتي الغيل والحمرانية.

مبادرات

أطلقت الهيئة 26 مبادرة مجتمعية ومحاضرة وفعالية للتوعية البيئية، بخلاف عدد 24707 رسالة نصية توعوية وجهتها الهيئة لمختلف فئات المجتمع، ويضاف إلى ذلك حرص الهيئة على الاحتفال بعدد 7 مناسبات بيئية محلية وعالمية وتعريف مختلف فئات المجتمع بأهميتها في المحافظة على البيئة واستدامة مواردها، وعن طريق تطبيق استدامة استفاد عدد 240 مستخدما جديدا من خدمات هذا التطبيق المبتكر خلال النصف الأول من عام 2018 ليصل إجمالي من استفاد من هذا التطبيق منذ تدشينه إلى 3435 مستخدما.