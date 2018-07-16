«كلنا الإمارات» تنظم منتدى عن التمثيل المشرف للوطن في السفر

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم جمعية كلنا الإمارات وضمن فعاليات عام زايد 2018 منتدى (الأمن الذاتي في السفر والتمثيل المشرف للوطن) وذلك في الساعة السابعة من مساء اليوم في مقر الجمعية في مدينة خليفة، وذلك حرصا منها على توعية أعضاء المجتمع وجموع الشباب والفتيات على متطلبات الأمن الذاتي في السفر والتمثيل المشرف للوطن. صرحت بذلك الدكتورة حبيبة سيف سالم الشامسي أمين السر العام للجمعية. وقالت يأتي المنتدى ضمن خطة أنشطة الجمعية لعام زايد وتعمل الجمعية على تطوير هذا المنتدى عاماً بعد عام.