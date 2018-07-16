ندوة في أبوظبي عن العلاقات الإماراتية الصينية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ندوة بعنوان «آفاق العلاقات الإماراتية - الصينية» غداً في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقر المركز في أبوظبي.

ويأتي تنظيم الندوة من منطلق حرص المركز على متابعة مختلف القضايا التي تهم دولة الإمارات العربية المتحدة وتحظى باهتمام واضح على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما تستمد أهميتها من واقع العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية والتي تشهد تطوراً كبيراً ونمواً على مختلف المستويات.

وتتناول الندوة العلاقات بين البلدين وفرص التعاون المستقبلية في ضوء الإمكانات الاقتصادية والتنموية الكبيرة التي يمتلكانها والتي تجعل منهما شريكين فاعلين في بناء أطر جديدة للتعاون الثنائي، فيما تركز على محورين رئيسيين يتناول الأول العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين، بينما يناقش الثاني الأبعاد الاستراتيجية للعلاقات الإماراتية - الصينية.

دور

كما تناقش الندوة الدور الذي يلعبه البلدان في تحفيز التجارة الدولية وحركة السياحة ورؤوس الأموال عبر الحدود والتي هي أدوات محفزة للنمو والازدهار العالمي، إضافة إلى أنه سيتم بحث آفاق التعاون في ظل مبادرة «طريق الحرير الجديد» التي أعلنت عنها الصين في العام 2013 والتي تعد من أهم المشروعات الكبرى التي يمكن أن تشكل إضافة نوعية للعلاقات الثنائية بين الدولتين خلال السنوات المقبلة خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية.