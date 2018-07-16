تحويل 8 خدمات لترخيص المركبات في دبي إلى ذكية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عزمها تحويل عدد من خدمات الترخيص إلى القنوات الذكية، وذلك بإيقاف إنجازها عبر مراكز الخدمة بدءاً من 22 يوليو الجاري، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى التحول التدريجي لخدماتها كافة، في إطار توجيهات حكومتنا الرشيدة بتقليل أعداد المتعاملين لمراكز الخدمة، وتجسيداً لمبادرة «المدينة الذكية».

وقال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بالهيئة: إنه بحلول 22 من شهر يوليو الجاري سيتم إيقاف 8 خدمات عبر مراكز الخدمة، على أن يبدأ إنجازها عبر القنوات الذكية ( موقع الهيئة الإلكتروني، www.rta.ae، والتطبيق الذكي Dubai Drive، وأجهزة الخدمة الذاتية «Smart Teller»، ومركز الاتصال 8009090)، موضحاً أن الخدمات التي سوف تخضع للتحول الإلكتروني هي: تجديد ملكية مركبة للأفراد التي تحتاج إلى فحص، وطباعة كشف تفصيلي بالمركبات المُسجّلة، وشهادة عودة من سياحة، وشهادة تسجيل المالك الأول، وشهادة امتلاك مركبة/‏ مركبات، وشهادة إعادة التأمين، وإصدار شهادة حيازة بدل فاقد/‏ تالف، وشهادة براءة ذمة.