خليفة يستقبل حميد النعيمي بمقر إقامته في إيفيان

المصدر: Ⅶ إيفيان - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمقر إقامته في مدينة إيفيان الفرنسية، صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي أعرب عن أمنياته لصاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات العربية المتحدة مزيداً من الأمن والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة.

حضر الاستقبال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.