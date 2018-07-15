إطلاق حملة «المنازل الآمنة» في رأس الخيمة

المصدر: ■رأس الخيمة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع إدارة مراكز الشرطة الشاملة وإدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الشرطة المجتمعية حملة توعوية لمكافحة الجريمة خلال فصل الصيف وتزامناً مع موسم السفر للخارج تحت شعار «المنازل الآمنة» بهدف التوعية وتعريف الجمهور بالمخاطر التي تترتب عليها.

وأوضح العقيد مروان عبدالله جكة مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة أن هذه الحملة التي تنفذها القيادة العامة سنوياً تأتي استكمالاً وتماشياً للحملات التي تؤكد عليها وزارة الداخلية ضمن رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية على مدار العام للحد من الظواهر السلبية وحماية المجتمع وإشراكه في عملية تعزيز الأمن والأمان، ومنها السرقة خلال سفر أصحاب المنازل مما يجعلها مستهدفة من قبل فئة من المجرمين الذين يعملون على مراقبة المنازل ما يسهل التعدي الجنائي عليها، وكان لزاماً التصدي لها ورفع إدراك المجتمع بمخاطرها عبر طرق وأساليب الوقاية والاحترازية والحرص بالحفاظ على المنزل آمناً أثناء السفر.

ودعا مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة أفراد الجمهور خاصة الراغبين في السفر خلال هذه الفترة بضرورة تأمين منازلهم جيداً وأن يكونوا مساهمين في الحفاظ على الأمن والاستقرار من منطلق المسؤولية المجتمعية والتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية من خلال اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة.