«كهرباء دبي» تسخّر قنوات التواصل الاجتماعي لخدمة المتعاملين

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تعد هيئة كهرباء ومياه دبي من أوائل الجهات الحكومية في الإمارات، التي اعتمدت قنوات التواصل الاجتماعي في التواصل مع الجمهور، وتتفاعل الهيئة بشكل إيجابي وفعال مع الجمهور عبر قنوات التواصل الاجتماعي وفق آلية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتعد الهيئة أول مؤسسة حكومية تتبنى سياسة للتواصل الاجتماعي تتوافق مع «الدليل الإرشادي لاستخدام أدوات التواصل الاجتماعي في الجهات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة» الصادر عن حكومة الإمارات الإلكترونية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وتستخدم الهيئة قنوات التواصل الاجتماعي لاستقبال استفسارات وملاحظات وآراء المتعاملين والجمهور لتحسين مستوى الخدمات وإسعاد المتعاملين والمعنيين، كما تستفيد الهيئة من أدوات التواصل الاجتماعي للتعريف ببرامجها ومبادراتها ومشروعاتها وخدماتها الذكية وحملاتها الخاصة بالترشيد.

وحول أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في الهيئة في إطار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أدركت مبكراً الدور الإيجابي لقنوات التواصل الاجتماعي في تطوير الخدمات الحكومية عن طريق الاستماع للملاحظات والمقترحات والأفكار، وقد نجحنا بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل هذه القنوات وسيلة للتنمية والمعرفة والابتكار وجسراً للالتقاء والتفاعل البناء والإيجابي».

من جهتها، أشارت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن الهيئة تعد أول مؤسسة تطور سياسة للتواصل الاجتماعي تتضمن مؤشرات أداء، وأساليب وخطط التواصل، وطريقة اختيار منصات التواصل الخاصة بالهيئة، وطرق التفاعل مع القنوات المختلفة، ونوعية المحتوى، وعدد المنشورات، وتعتمد الهيئة 6 منصات تواصل اجتماعي للرد على استفسارات الجمهور.