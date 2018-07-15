نهيان بن مبارك يحضر احتفال السفارة الفرنسية باليوم الوطني

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

حضور

كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق الريتز كالرتون في أبوظبي - معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وسعيد عبدالله القمزي، مدير إدارة شؤون الزيارات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وعدد من أبناء الجالية الفرنسية المقيمة في الدولة.

علاقات متميزة

وأكد السفير الفرنسي في كلمة له بهذه المناسبة على العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وفرنسا، مشيداً بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونوه بمشاعر الصداقة والتقدير التي يكنها الشعب الفرنسي لحكومة وشعب دولة الإمارات والتي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات.