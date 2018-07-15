وزير العدل يتسلّم شهادة الأيزو العالمية لإدارة الجودة

المصدر: دبي - البيان

تسلّم معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، شهادة المواصفة العالمية «الأيزو» 2015: 9001 لنظام إدارة الجودة بوزارة العدل، حيث شملت الشهادة كل مجالات وعمليات قطاعات الوزارة، بما فيها العمليات القانونية والقضائية بالمحاكم والنيابات الاتحادية وقطاع الخدمات المساندة.

وقام فريق العمل المعني بتطوير الخدمات والعمليات التابع لإدارة الاستراتيجية والمستقبل وفق الخطط المعتمدة بإجراء التعديلات المتطلبة من قبل المواصفة العالمية وتطبيقها على كل مجالات الوزارة، لضمان العمل المتميز وفق الممارسات العالمية في المجالات الإدارية ونظام إدارة الجودة العالمي، بغية الإسهام في تنفيذ رؤية الحكومة 2021، ويتم ذلك من خلال تطوير نظم العمل الإدارية التي تدعم بدورها تقديم خدمات قضائية وقانونية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأشار الدكتور محمد الكعبي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، إلى أن الوزارة تتبع منهجية علمية بتطوير خدماتها بهدف إسعاد المتعاملين، والوصول إلى مبتغاهم من خلال الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال الخدمات القضائية والقانونية، ولضمان جودة هذه التطويرات تم تطوير أنظمة إدارة الجودة في الوزارة وتبني أفضلها، ويعد ذلك ترجمة واقعية لتميز قيادتنا التي نسير على نهجها للوصول إلى الريادة في الخدمات الحكومية، والحرص على تعزيز بيئة التطوير بشكل مستمر، والتزام الوزارة بتبني أحدث معايير التميز والجودة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تكفل تحقيق متطلبات الإطار العام للتميز المؤسسي.