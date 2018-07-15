75 مليون درهم خصصتها «الإحسان الخيرية» لمشاريع إنسانية 2018

المصدر: Ⅶ عجمان - أسامة أحمد

رصدت جمعية الإحسان الخيرية في عجمان 75 مليون درهم لميزانية المشاريع الخيرية والإنسانية والصحية التي تنفذها الجمعية للعام الجاري، أبرزها مشروع إنشاء مستشفى الشيخ زايد لجراحة اليوم الواحد، الذي تبلغ كلفته21 مليون درهم، والتوسع في المساعدات الإنسانية والمالية للأسر المتعففة، كما أن الجمعية أنفقت مبلغ 5.7 ملايين درهم في خدمات رعاية الصحية والعلاجية خلال العام الماضي والنصف الأول الحالي، واستفاد منها 4700 مريض.

مساندة

وقال الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي، الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية: إن الجمعية تعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بأهمية توفير كل الدعم والمساندة لشرائح المجتمع التي تحتاج المساعدة والعمل من أجل الارتقاء بالعمل الخيري والإنساني، لافتاً إلى أن الجمعية نفذت مشاريع خيرية متنوعة خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 19 مليون درهم.

وذكر أن الجمعية تحرص على توفير المواد الغذائية للأسر المتعففة، إذ تم توزيع مواد غذائية خلال العام الماضي بقيمة 3.5 ملايين درهم، كما استفادت 16ألف أسرة من مشاريع الجمعية المتنوعة على مدار عام الخير.

كما تم تسديد مديونيات بقيمة 240 ألف درهم لـ 12 سجيناً والإفراج عنهم، وكذلك تنفيذ مشروع مساجد داخل وخارج الدولة بكلفة 7.5 ملايين درهم، وحفر آبار بقيمة 1.3 مليون درهم خارج الدولة.

مبادرات

وذكر أن أبرز مبادرات الجمعية لعام زايد إنشاء مستشفى زايد لجراحة اليوم الواحد بكلفة 21 مليون درهم، ومبادرة «زايد الرحمة» لتسديد مديونيات سجناء محكوم عليهم في قضايا مالية، ومبادرة «أصحاب الهمم» التي تهدف إلى توفير وسيلة مواصلات متخصصة في نقل «أصحاب الهمم» من منازلهم إلى مجمع الإحسان الطبي مجاناً، بالتنسيق مع مؤسسة المواصلات العامة، وافتتاح مسجد الشيخ أرحمة الشويهي، وإطلاق مبادرة لإنشاء مسجد راشد العصري.

رعاية

أكّد الرئيس التنفيذي للجمعية الحرص على تقديم الخدمات الصحية من خلال مجمع الإحسان الطبي بخدمات علاجية متنوعة للأسر المتعففة، حيث تم خلال العام الماضي إنفاق 3.6 ملايين درهم، استفاد منه 3000 حالة مرضية، وشهد النصف الأول من العام الجاري إنفاق نحو مليوني درهم على 1700 حالة مرضية تم تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم.