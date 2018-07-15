«إقامة دبي» تجمع نجوم سعادة المتعاملين تحت سقف «أنتم الأهم»

المصدر: ■ دبي - البيان

نظّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ورشة عمل تفاعلية تحت شعار «أنتم الأهم»، جمعت 850 موظفاً وموظفة من نجوم سعادة المتعاملين «هم موظفو الصف الأمامي»، وذلك بقاعة مسرح الشهداء في كلية التقنية العليا للطلاب بدبي، وجاء تنظيم الورشة بهدف تحفيز موظفي الصف الأمامي بدورهم الذي يعد الأهم في استقبال المتعاملين، كما يأتي لتعريف الموظفين بإكسبو 2020، الحدث الضخم الذي تستضيفه الإمارات كونها أول دولة من دول الشرق الأوسط.

تميز

ناقش المتحدثون عدداً من المحاور الأساسية التي تؤكد ضرورة التميز في خدمة متعاملي إقامة دبي، حيث تناولوا خلالها عدداً من المحاور التي تهدف للتعريف بأهمية موظفي الواجهة في تعزيز السمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة عامة، وإمارة دبي بشكل خاص على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تطرق المتحدثون إلى تجارب الدول الأخرى في التميز في خدمة المتعاملين والتعريف بدور إقامة دبي في إكسبو دبي 2020.

ركيزة

ووجّه اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، كلمة قال فيها: «أنتم يا أبنائي في الصفوف الأمامية، نافذتنا الأولى تلك.. أقول بأنكم أبنائي لا موظفو الصفوف الأمامية فقط، وأنا أفتخر بتفانيهم وإنجازاتهم، ولكم في الوكيل أول سالم البدواوي خير مثال على هذه الثمار المشرفة».

فقرات

واستعرض الرائد سالم بن علي، مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين في إقامة دبي وبطل السعادة والرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية، خلال الجلسة الأولى من ورش العمل إحصاءات إقامة دبي خلال العام الماضي، التي بلغت 75 مليون معاملة، منها معاملات الدخول والخروج، وأذونات الدخول والإقامة.

وتناولت الجلسة الثانية من ورشة العمل نقل تجارب رحلة أبطال السعادة التي نظمتها دبي الذكية إلى «ديزني» بولاية أورلاندو الأميركية، لتحقيق أحد أهداف أجندة السعادة.